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NYT: Как устроена политика Трампа

  • 3.06.2025, 14:36
NYT: Как устроена политика Трампа
Дональд Трамп
Фото: Bloomberg

США пересобирают мировую архитектуру под собственные интересы.

Администрация президента США Дональда Трампа меняет подход к союзникам, формируя новую внешнеполитическую модель, ориентированную на сделки и прагматизм, считает эксперт по внешней политике Эмма Эшфорд, сообщает The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Внешняя политика США претерпела качественные изменения с приходом Трампа. США делает ставку на национальный суверенитет, перераспределение ответственности и отказ от безусловной поддержки союзников.

Администрация США все чаще демонстрирует прагматичный, реалистичный подход — вместо привычной внешнеполитической доктрины США выстраивают отношения с миром через призму «сделок» и «прямой выгоды».

Поддержка Украины заметно сократилась: объем поставок вооружений уменьшен, а новое соглашение, заключенное после визита Зеленского, носит преимущественно экономический характер.

Ключевым успехом первого срока Трампа остаются «Авраамовы соглашения». Сейчас он пытается расширить их влияние, включая Саудовскую Аравию, однако конфликт в Газе серьезно осложняет такую нормализацию. В отношении Ирана Трамп сменил тактику — от политики максимального давления к диалогу, хотя с более жесткими требованиями.

В условиях обострения отношений с Россией Трамп стремится держаться подальше от Путина, при этом оставаясь открытым к переговорам. Тем не менее, Россия пока не проявляет желания идти на соглашение.

Эксперты отмечают, что за отказом от традиционного интервенционизма кроется попытка создать новую внешнеполитическую архитектуру. По аналогии с реформами Никсона, эта модель ориентирована на снижение вовлеченности США в военные конфликты, усиление роли союзников и переход к прагматичной многополярности.

Если Трампу удастся реализовать этот подход, он может оставить после себя не хаос, а новую стратегическую структуру глобального влияния США. В противном случае — отсутствие внятной линии и эмоциональные реакции могут привести к международной нестабильности.

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