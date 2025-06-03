Песков отреагировал на взрывы в РФ после спецоперации СБУ 7 3.06.2025, 15:05

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Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

Путин получал информацию онлайн.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал серию взрывов в российских регионах, произошедших после масштабной спецоперации СБУ «Паутина», направленной на поражение военной авиации РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ТАСС.

Песков заявил, что Владимир Путин был проинформирован об инцидентах в режиме реального времени.

«Президент получал информацию в режиме онлайн. Это первое. Вы знаете, что идет следствие, которое начал Следственный комитет РФ. И было также соответствующее обращение Министерства обороны. Я предлагаю дождаться результатов следствия и ориентироваться на содержание заявления Министерства обороны», - сказал спикер Кремля.

Накануне стало известно о серии взрывов на территории РФ, связанных с операцией СБУ, в результате которой были поражены ключевые военные объекты, в частности на авиабазах.

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