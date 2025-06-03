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В Вилейке пассажирский автобус повредил три легковушки

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  • 3.06.2025, 15:10
В Вилейке пассажирский автобус повредил три легковушки
Фото: vkontakte

Они были припаркованы на обочине.

В Вилейке на улице Волынца возле мебельной фабрики утром 2 июня пассажирский автобус «тройка» повредил три легковых автомобиля, которые были припаркованы на обочине.

Начальник отделения Госавтоинспекции Вилейского РОВД Геннадий Сеськов рассказал Kraj.by:

— ДТП произошло 2 июня около 07:10. Городской автобус с пассажирами на улице Волынца напротив дома № 9 съехал с проезжей части на обочину и наехал на три легковых автомобиля, которые были припаркованы — «Опель Зафира», «Джили» и «Шкода Фабия». Там недалеко мебельная фабрика. Две иномарки принадлежат работникам фабрики, одна — работнику предприятия ДЭУ-63, которое также рядом. Водитель автобуса сам не может объяснить, почему это произошло.

По словам Геннадия Сеськова, в легковых автомобилях на момент наезда никого не было — все были на работе, поэтому никто не пострадал. Водитель автобуса и пассажиры, которые ехали в «тройке», также не пострадали. Механические повреждения получили автобус и легковые автомобили.

Фото: vkontakte
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