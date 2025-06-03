СNN: Удары украинских БПЛА раскрыли уязвимость России и могут изменить ход войны 3.06.2025, 15:22

1,432

Ключевыми стали три фактора.

Масштабная украинская операция «Паутина», в ходе которой было уничтожено много стратегической авиации РФ, может изменить ход российско-украинской войны. Операция показала, что способность к прогрессу в технологиях существенно влияет на эффективность применения вооружения.

Также немаловажными факторами являются надежная разведка и смелое исполнение для изменения хода боевых действий. Об этом говорится в материале CNN.

Ближайшие месяцы покажут, в какой степени спецоперация «Паутина» действительно уменьшила способность РФ осуществлять массированные ракетные удары. Однако уже сейчас соотношение средств поражения и потерь говорит о том, что экономика войны изменилась. В частности, Украина смогла уничтожить авиацию РФ на миллиарды долларов за счет относительно дешевых дронов.

Такая тактика знаменует собой еще один момент, когда смелое исполнение торжествует над преимуществом в вооружении. Операция СБУ показала, что точечные удары могут нанести непоправимый вред российской армии.

Несмотря на колоссальные потери Москва может отмахнуться от этой неудачи. На Западе уверены, про пропагандистские российские СМИ способны поддерживать любой нарратив, который выберет Кремль.

Для внутреннего нарратива Москва будет пытаться не допустить повторения таких масштабных операций на своей территории. Кроме того, РФ может столкнуться с проблемами в своих возможностях наносит массированные ракетные удары по Украине.

Несмотря на уменьшение военного потенциала информационные нарратив может оказаться опаснее для Кремля. Такие масштабные неудами могут распространять недовольство внутри российского общества, что в итоге может обернуться для Кремля совершенно непредсказуемыми последствиями.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com