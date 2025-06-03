«Представляю лицо налогового инспектора» 3.06.2025, 15:22

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В Минске увидели «перевозчика от Бога».

В TikTok опубликовали видео, где показали «перевозчика от Бога» (так его назвал автор ролика) в Минске. И нет, такси не выделилось какой-то манерой движения или особыми условиями для пассажиров. Все дело в имени индивидуального предпринимателя (ИП), который занимается перевозками, пишет «Телеграф».

Так, под звук молитвы на видео показали автомобиль такси, на водительской двери которого было написано «ИП Отченаш К.И.».

И действительно, такой ИП — Отченаш Константин Иванович — есть в Минске, он был зарегистрирован в марте 2025-го, чтобы заниматься перевозками на такси.

«И довезти может, и грехи отпустить», — пошутил один комментатор.

«Представляю себе лицо налогового инспектора», — продолжил другой. «Пассажир: «Как доедем?» Водитель: «С божьей помощью», — съюморил третий.

«Да не, такси — это так, хобби. У меня вообще своя церковь как бы», — вспомнил мем «такси — для души, а так у меня свой бизнес» еще один комментатор.

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