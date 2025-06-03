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У российских силовиков развилась паранойя из-за «Паутины»

  • Телеграм-канал «Занимательная конспирология»
  • 3.06.2025, 15:35
  • 2,490
У российских силовиков развилась паранойя из-за «Паутины»

В планах СБУ не было такого пункта.

Что прежде всего бросились делать российские силовики после массовой украинской атаки на аэродромы? Правильно. Они поставили кордоны на трассах и шмонают грузовики, показывают имитацию бурной деятельности. Хотя украинцы показали фактически весь процесс атаки и понятно, что ничего больше в фурах искать не стоит - бесполезно. В результате, движение грузов по России фактически парализовано.

В сетях есть десятки видео того, как длинные очереди из фур скопились на федеральных трассах, где орлы-силовики обыскивают, проверяют бумаги, подозревают и допрашивают водителей.

Думаю, что в планах украинской разведки не было такого пункта, как «паралич российской логистики», но так получилось, само собой. Российская силовая машина, которая отлично справляется с объявлением иноагентами всех подряд, арестами и расправами над инакомыслящими, не может справиться с покушениями на высокопоставленных военных и уничтожением солидной части стратегической авиации страны.

Поэтому, они теперь очень долго будут шерстить грузоперевозчиков, получать с них взятки, а слабая экономика будет страдать. Вырастут издержки для грузополучателей, которые немедленно перевалят их на плечи потребителей. При этом, силовики и дальше будут увлеченной заниматься борьбой с крамолой, пока украинские спецслужбы хозяйничают в России, как у себя дома. Это диагноз неизлечимой болезни и эта «Система РФ» в итоге сожрет сама себя. Через пять дней они объявят, что задержали сотни фур с дронами в тайниках, увешают друг дружку орденами, а украинские диверсии будут идти своим чередом, так как бороться с ними некому и нечем.

Телеграм-канал «Занимательная конспирология»

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