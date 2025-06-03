У российских силовиков развилась паранойя из-за «Паутины» Телеграм-канал «Занимательная конспирология»

3.06.2025, 15:35

2,490

В планах СБУ не было такого пункта.

Что прежде всего бросились делать российские силовики после массовой украинской атаки на аэродромы? Правильно. Они поставили кордоны на трассах и шмонают грузовики, показывают имитацию бурной деятельности. Хотя украинцы показали фактически весь процесс атаки и понятно, что ничего больше в фурах искать не стоит - бесполезно. В результате, движение грузов по России фактически парализовано.

В сетях есть десятки видео того, как длинные очереди из фур скопились на федеральных трассах, где орлы-силовики обыскивают, проверяют бумаги, подозревают и допрашивают водителей.

Думаю, что в планах украинской разведки не было такого пункта, как «паралич российской логистики», но так получилось, само собой. Российская силовая машина, которая отлично справляется с объявлением иноагентами всех подряд, арестами и расправами над инакомыслящими, не может справиться с покушениями на высокопоставленных военных и уничтожением солидной части стратегической авиации страны.

Поэтому, они теперь очень долго будут шерстить грузоперевозчиков, получать с них взятки, а слабая экономика будет страдать. Вырастут издержки для грузополучателей, которые немедленно перевалят их на плечи потребителей. При этом, силовики и дальше будут увлеченной заниматься борьбой с крамолой, пока украинские спецслужбы хозяйничают в России, как у себя дома. Это диагноз неизлечимой болезни и эта «Система РФ» в итоге сожрет сама себя. Через пять дней они объявят, что задержали сотни фур с дронами в тайниках, увешают друг дружку орденами, а украинские диверсии будут идти своим чередом, так как бороться с ними некому и нечем.

Телеграм-канал «Занимательная конспирология»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com