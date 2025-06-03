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«Задержка почти на три часа из-за долгих бесед»

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  • 3.06.2025, 15:41
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«Задержка почти на три часа из-за долгих бесед»

Как проходят допросы на границе Беларуси с Евросоюзом.

На границах Беларуси со странами Евросоюза продолжаются проверки, допросы и задержания. На особом контроле силовиков белорусы, которые после 2020 года попадали под политическое административное преследование. Правозащитники «Вясны» советуют серьезно оценивать риски перед поездкой в Беларусь.

Журналисты BGmedia изучили, что на прошлой неделе и в начале этой писали пользователи приграничных телеграм-чатов о проверках телефонов и допросах на белорусской границе (орфография и пунктуация сообщений исправлены с сохранением смысла, а некоторые из них сокращены).

Как силовики проверяют на границе белорусов

27 мая один из пользователей приграничного чата написал, что «беседы» теперь проводят и на выезде из Беларуси. Для правозащитников это уже давно не новость, а вот участники чата удивились:

«Внимание. С настоящего времени проверка и сканирование багажа также при выезде из РБ. Может разово, а может уже и постоянно. Также при выезде могут вызвать и на беседу. Все, как раньше, только теперь в обе стороны».

После его сообщения о «беседах» на выезде из Беларуси в приграничных чатах не рассказывали. Но писали про допросы на въезде в страну:

«Вильнюс — Минск — Гомель. В 21.15 [27 мая] из аэропорта. Заехали на литовскую около 22.00, прошли за полчаса. На белорусской все вещи через сканер, выборочный досмотр и задержка почти на три часа из-за долгих бесед и выяснений с пассажирами. Выезд с границы в 02.00».

«В 01.20 выезд из Варшавы [28 мая]. Дальше время беларуское. В 07.15 прошли польский контроль. В 09.50 начался белорусский контроль. Несколько человек пригласили на беседу. Вещи проверяли через сканер. В 11.25 выехали в Минск».

«ЛТ — РБ [31 мая]. В 12.25 белорусский паспортный и таможенный контроль. Вещи через сканер. Автобус на рентген. На беседу несколько человек, но довольно быстро. В 13.10 выехали в Минск. Меньше двух часов на границе».

«РП — РБ [31 мая], приехали шестыми в 16.00 по бел. времени, сейчас прошли белорусов, ждем с допросов».

«Автобус Минск — Вильнюс, 31.05, отправление в 06.30. Все штатно, быстро, без проблем, только одного пассажира сняли белорусы (не знаю, почему). Выехали с литовской стороны в 10.55».

«За что мужику наручники и увели на РБ? Кто ближе видел? [1 июня]».

«РП — РБ (время польское) [2 июня]. В 3 часа ночи подсела во второй автобус от шлагбаума, почти сразу заехали. В 10.00 прошли белорусскую границу, ждем 2 человека с беседы».

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