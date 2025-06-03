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NYT: Dior назначили нового креативного директора

  • 3.06.2025, 15:47
NYT: Dior назначили нового креативного директора

Это может изменить индустрию моды.

Компания LVMH сделала сенсационный шаг, назначив Джонатана Андерсона креативным директором Dior по женской, мужской одежде и кутюр. Это первое с момента основания бренда объединение всех направлений под руководством одного дизайнера, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Бернар Арно, глава LVMH, охарактеризовал Андерсона как одного из самых талантливых представителей своего поколения. Обычно считалось, что управлять одновременно мужскими и женскими коллекциями, создавая десятки коллекций в год, невозможно. Решение сосредоточить полномочия в одних руках отражает не только доверие к Андерсону, но и необходимость перестройки в новых условиях индустрии моды.

Джонатан Андерсон присоединился к LVMH в 2013 году, когда возглавил бренд Loewe. За 11 лет он преобразил его из малоизвестного дома в один из самых востребованных брендов с миллиардными доходами. Андерсон успешно сочетал авангардные коллекции с коммерческими продуктами, завоевав признание знаменитостей и критиков.

Однако теперь перед ним стоит новая задача — вернуть Dior лидерство, так как бренд стал одной из основных статей дохода LVMH, но в 2024 году продемонстрировал слабые финансовые результаты.

Первая мужская коллекция Андерсона для Dior будет представлена в июне, женская — в октябре. Для сосредоточения на Dior он приостановил работу над собственным брендом JW Anderson.

Назначение Андерсона может стать не только сменой руководства, но и изменением парадигмы в модной индустрии. Время покажет, станет ли это революцией или исключением.

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