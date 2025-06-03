В субботу состоится бой Шона О’Мэлли и Мераба Двалишвили 3.06.2025, 15:58

Фото: Getty Images

Бой на UFC 316 обещает стать настоящим испытанием для обоих спортсменов.

В субботу в Ньюарке пройдет долгожданный реванш между чемпионом Мерабом Двалишвили и Шоном О’Мэлли — их встреча на турнирe по смешанным единоборствам UFC 316 обещает стать настоящим зрелищем, пишет издание Bloody Elbow (перевод — сайт Charter97.org).

Первый бой на UFC 306 в сентябре прошлого года завершился победой Двалишвили единогласным решением судей, где боец задавал темп и не давал сопернику раскрыться. Однако, по мнению бывшего претендента на титул и аналитика Дэна Харди, О’Мэлли в том бою выявил слабое место своего оппонента.

«В пятом раунде Шон попал фронт-киком в корпус, и Мераб сбавил темп и даже поглядывал на часы. Это был явный признак слабости», — отметил Харди в своем разборе боя.

Эксперт уверен, что именно атаки по корпусу станут ключом к победе О’Мэлли в реванше: «Очевидная цель для Мераба — середина туловища. Шон понял, что можно выиграть не только точным ударом в подбородок, но и нанося урон в корпус. Фронт-кики в корпус, подкрепленные коленями, будут отличной стратегией для того, чтобы «выжать» из Мераба всю выносливость».

Дэн Харди добавил: «Нужно замедлять таких бойцов и атаковать — они не смогут просто проигнорировать это психологически».

Реванш UFC 316 обещает стать настоящим испытанием на прочность для обоих бойцов и возможным переломным моментом в их карьере.

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