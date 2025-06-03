закрыть
3 июня 2025, вторник, 16:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В субботу состоится бой Шона О’Мэлли и Мераба Двалишвили

  • 3.06.2025, 15:58
В субботу состоится бой Шона О’Мэлли и Мераба Двалишвили
Фото: Getty Images

Бой на UFC 316 обещает стать настоящим испытанием для обоих спортсменов.

В субботу в Ньюарке пройдет долгожданный реванш между чемпионом Мерабом Двалишвили и Шоном О’Мэлли — их встреча на турнирe по смешанным единоборствам UFC 316 обещает стать настоящим зрелищем, пишет издание Bloody Elbow (перевод — сайт Charter97.org).

Первый бой на UFC 306 в сентябре прошлого года завершился победой Двалишвили единогласным решением судей, где боец задавал темп и не давал сопернику раскрыться. Однако, по мнению бывшего претендента на титул и аналитика Дэна Харди, О’Мэлли в том бою выявил слабое место своего оппонента.

«В пятом раунде Шон попал фронт-киком в корпус, и Мераб сбавил темп и даже поглядывал на часы. Это был явный признак слабости», — отметил Харди в своем разборе боя.

Эксперт уверен, что именно атаки по корпусу станут ключом к победе О’Мэлли в реванше: «Очевидная цель для Мераба — середина туловища. Шон понял, что можно выиграть не только точным ударом в подбородок, но и нанося урон в корпус. Фронт-кики в корпус, подкрепленные коленями, будут отличной стратегией для того, чтобы «выжать» из Мераба всю выносливость».

Дэн Харди добавил: «Нужно замедлять таких бойцов и атаковать — они не смогут просто проигнорировать это психологически».

Реванш UFC 316 обещает стать настоящим испытанием на прочность для обоих бойцов и возможным переломным моментом в их карьере.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории Юрий Бутусов
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров