В субботу состоится бой Шона О’Мэлли и Мераба Двалишвили
- 3.06.2025, 15:58
Бой на UFC 316 обещает стать настоящим испытанием для обоих спортсменов.
В субботу в Ньюарке пройдет долгожданный реванш между чемпионом Мерабом Двалишвили и Шоном О’Мэлли — их встреча на турнирe по смешанным единоборствам UFC 316 обещает стать настоящим зрелищем, пишет издание Bloody Elbow (перевод — сайт Charter97.org).
Первый бой на UFC 306 в сентябре прошлого года завершился победой Двалишвили единогласным решением судей, где боец задавал темп и не давал сопернику раскрыться. Однако, по мнению бывшего претендента на титул и аналитика Дэна Харди, О’Мэлли в том бою выявил слабое место своего оппонента.
«В пятом раунде Шон попал фронт-киком в корпус, и Мераб сбавил темп и даже поглядывал на часы. Это был явный признак слабости», — отметил Харди в своем разборе боя.
Эксперт уверен, что именно атаки по корпусу станут ключом к победе О’Мэлли в реванше: «Очевидная цель для Мераба — середина туловища. Шон понял, что можно выиграть не только точным ударом в подбородок, но и нанося урон в корпус. Фронт-кики в корпус, подкрепленные коленями, будут отличной стратегией для того, чтобы «выжать» из Мераба всю выносливость».
Дэн Харди добавил: «Нужно замедлять таких бойцов и атаковать — они не смогут просто проигнорировать это психологически».
Реванш UFC 316 обещает стать настоящим испытанием на прочность для обоих бойцов и возможным переломным моментом в их карьере.