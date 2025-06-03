Что можно получить за чеки с «Погоней» 3.06.2025, 16:05

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Фото: osh.by

Белорусы еще могут извлечь пользу из чеков «Имущество».

Наверняка многие помнят старые, потертые сертификаты с изображением Мирского замка и государственной символики 1991–1994 гг. Это имущественные приватизационные чеки «Имущество», которые были введены в обращение в Беларуси в 1993 г. в рамках «народной» ваучерной приватизации и выдавались до середины 1997 года.

Массовая приватизация в стране так и не состоялась, но именно благодаря чекам «Имущество» многие физические лица стали акционерами предприятий, на которых они работали.

Как следует из постановления, опубликованного на национальном правовом портале, в Беларуси опять продлили срок обращения именных приватизационных чеков «Имущество». Их можно будет использовать еще 5 лет.

Срок действия этих чеков истекал 31 декабря 2025 года. Теперь же белорусы смогут воспользоваться ими до конца 2030 года, говорится в документе.

Их можно использовать для покупки акций белорусских предприятий. Обмен чеков на акции производится в отделениях Беларусбанка.

На сегодняшний момент для обмена на чеки «Имущество» предлагаются акции 158 открытых акционерных обществ в разных отраслях.

Срок действия этих бумаг корректировался в Беларуси несколько раз. В 2022-м его продлили на три года — до конца 2025-го.

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