В Беларуси распродают авиатехнику 1 3.06.2025, 16:32

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Правда, есть нюанс.

На продажу выставлены Ил-76, Ми-2, Ан-2, Ил-103 и даже отдельные авиадвигатели — лоты на любой вкус и кошелек. Правда, есть нюанс: большинство машин продаются как «планеры» — без главных деталей. Если хотите, чтобы техника действительно взлетела, придется докупить остальное. Onliner узнал, сколько стоит обзавестись собственным самолетом.

Самолеты Ил-76

На аукцион выставлен транспортный самолет Ил-76ТД. Начальная цена составляет $3 450 000 (без НДС), задаток — $345 000, шаг торгов — 5%. Самолет находится в Минске, на территории Национального аэропорта. Важно отметить, что двигатели продаются отдельно: самолету Ил-76 требуется четыре турбореактивных двигателя Д-30КП-2.

Фото: Onliner

Авиадвигатели Д-30КП-2

Двигатели Д-30КП-2, необходимые для Ил-76, также представлены на аукционе. Цены лотов варьируются от 155 000 до 298 000 без НДС. Задаток — 10% от цены, шаг торгов — 5%. Двигатели бывшие в употреблении, их техническое состояние требует проверки.

Фото: Onliner

Планеры Ан-2

Также на аукцион выставлены три планера самолета Ан-2, находящиеся в Гродно. Это сельскохозяйственные и пассажирские модификации, выпущенные в 1973, 1983 и 1988 годах. Каждый из них укомплектован авиационным двигателем АШ-62ИР и воздушным винтом АВ-2.

Цены на лоты варьируются от 59 467 до 71 814 рублей, задаток составляет 10% от стартовой стоимости, а шаг торгов — 5%.

Фото: Onliner

Покупателям стоит учитывать, что на продажу этих самолетов распространяется действие временного запрета на вывоз отдельных видов промышленной продукции. Иными словами, техника доступна только для внутреннего использования на территории Беларуси.

Планеры вертолетов Ми-2

Также можно приобрести четыре планера вертолетов Ми-2, выпущенных в 1983—1986 годах. Начальная цена каждого — 17 374,28 рубля, шаг торгов — 5%.

Важно понимать: планер — это не полноценный летательный аппарат, а основная несущая конструкция без двигателей, лопастей и бортового оборудования. То есть эти лоты — это «корпуса» вертолетов, которые не могут самостоятельно летать и требуют серьезной доукомплектации.

Фото: Onliner

Планеры, выставленные на торги, имеют значительную наработку (от 3500 до 5200 часов) и относятся ко второй категории состояния, что означает потребность в ремонте или восстановлении. Покупатели, заинтересованные в приведении техники в рабочее состояние, должны учитывать дополнительные расходы на двигатели и прочие ключевые узлы.

Самолеты Ил-103

Еще выставлены два легкомоторных самолета Ил-103 в комплекте с двигателями IO-360ES. Каждый лот включает планер и двигатель, стоимость одного комплекта составляет 413 443,33 рубля.

Первый самолет (заводской №0314) выпущен в 2000 году, наработка — 2213 часов. Двигатель (1995 года) имеет 929 часов наработки. Второй самолет (№0313) аналогичного года выпуска с двигателем 1996 года и наработкой 857 часов.

Фото: Onliner

Оба комплекта отнесены ко второй категории состояния, что подразумевает потребность в доработке, техническом обслуживании или ремонте перед возможным возвращением к эксплуатации. Важно: даже несмотря на наличие двигателя, самолеты не находятся в летном состоянии и требуют дополнительных вложений.

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