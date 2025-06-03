Названа самая полезная для сердца рыба 3 3.06.2025, 16:36

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Включение рыбы в рацион может улучшить общее состояние здоровья и самочувствие.

Регулярное употребление рыбы может благотворно влиять на здоровье сердца, обмен веществ и гормональный баланс. Однако некоторые виды рыбы могут быть полезнее других.

Издание Very Well Health выяснило, какая рыба самая полезная.

Лосось

Лосось богат омега-3 жирными кислотами и содержит мало ртути, а также белки, аминокислоты и различные витамины и минералы, как витамин D, железо, кальций и калий. Эта рыба также содержит антиоксиданты, как витамин E, витамин C и селен.

Скумбрия

Скумбрия - это название, данное различным рыбам семейства Scombridae, обитающим в океанах по всему миру. Эта рыба богата омега-3 жирными кислотами и другими полезными жирами.

Атлантическая скумбрия - это экологически устойчивый и полезный выбор, содержащий белок, кальций, магний, калий, селен и витамины группы B. Она также является отличным источником витамина D. Порция весом 85 г содержит более 500 международных единиц, что составляет почти 100% от рекомендуемой суточной дозы.

Сардины

Сардины - это небольшая, недорогая и питательная рыба. Они являются хорошим источником омега-3 жирных кислот. Сардины также богаты кальцием: 100 граммов (г) обеспечивают почти 40% РСН для большинства взрослых. Помимо омега-3 и кальция, сардины содержат полезные для сердца питательные вещества, как калий, магний, цинк и ниацин. Сардины также содержат больше железа, чем многие другие виды рыб.

Радужная форель

Известная низким уровнем загрязнения и высокой питательной ценностью, радужная форель - полезная для сердца рыба. Она является хорошим источником омега-3 жирных кислот. Порция радужной форели весом 85 г также содержит белок, кальций, магний, фосфор, калий, цинк, селен, ниацин, витамин D и другие витамины и минералы.

Анчоусы

Анчоусы - это небольшая рыба с высоким содержанием питательных веществ. Одна порция этой рыбы содержит 17 г белка и большое количество жирных кислот омега-3. В анчоусах также содержатся кальций, железо, магний, калий, витамины группы B и множество других витаминов и минералов.

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