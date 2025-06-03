NI: Как «добровольцы» Пхеньяна чувствуют себя на войне 2 3.06.2025, 17:01

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Свободный интернет нанес больше ущерба, чем украинские дроны.

Северокорейские солдаты, сражающиеся на стороне России в Курской области, сталкиваются с тяжелыми потерями и проблемами с дисциплиной. Несмотря на это, Москва высоко оценивает их участие и наращивает военное сотрудничество с Пхеньяном, пишет американское издание The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Путин хвалили северокорейских бойцов за «профессионализм, мужество и героизм». По словам секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, российско-северокорейские отношения «развиваются весьма активно», включая поставки оружия и обмен технологиями. Поддержка распространяется и на ракетные, а возможно, и ядерные программы Пхеньяна.

На этой неделе стало известно, что Россия передала Северной Корее зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», что, по мнению экспертов, значительно усиливает ПВО КНДР.

С начала 2023 года Пхеньян отправил более 11 000 солдат, а к маю 2025 года их число превысило 15 000. Потери тяжелые: к январю погибло до 1 000 человек, тысячи получили ранения. Причина — использование тактики «мясных штурмов», как в Корейской войне 1950-х.

Однако настоящим вызовом стали не украинские дроны, а… свободный доступ к интернету. Северокорейские бойцы, впервые оказавшись в условиях без цензуры, массово увлеклись порнографией, что вызвало резкий спад дисциплины.

Хотя Кремль подчеркивает братскую помощь, сам факт привлечения КНДР свидетельствует о дефиците людских ресурсов в российской армии.

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