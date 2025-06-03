«Лишний повод еще раз напомнить Лукашенко про обязательства»1
- 3.06.2025, 16:51
- 1,780
Что ждет диктатора в Китае.
Интерес Китая к Беларуси вряд ли высокий: Си может разве что спросить Лукашенко, что у того с планами на будущее после провала идеи с Беларусью как европейским хабом. Об этом «Белсату» рассказал китаист из Лейпцигского университета Алексей Чигадаев.
В отличие от Лукашенко, Си Цзиньпин не находится в международной изоляции, напоминает Чигадаев. Каждый день Си проводит по несколько встреч, чуть ли не каждый день-два – с президентами или премьер-министрами.
«Для Си Цзиньпина это встреча такая достаточно проходная, – объясняет Чигадаев. – Он сейчас все-таки занят больше Индо-Тихоокеанским регионом. Но тем не менее это лишний повод еще раз напомнить Лукашенко о том, что у него есть политические и экономические обязательства перед Китаем».
С экономической точки зрения Китай могут интересовать калийные удобрения и продукция агропромышленного комплекса, но крупных инвестиций Китая в Беларусь пока нет и не предвидится.