Литва перестала признавать небиометрические паспорта россиян 2 3.06.2025, 16:57

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Коснется ли это белорусов.

С 1 июня Литва перестала признавать российские небиометрические паспорта. Теперь с ними нельзя попасть на территорию этой страны. Тем, у кого есть вид на жительство в Литве или другой стране Евросоюза, необходимо обменять старые документы на биометрические до 1 декабря этого года. Коснется ли это белорусов? Журналисты «Зеркала» узнали в Министерстве иностранных дел Литвы.

На вопрос, планируется ли введение подобных мер в отношении белорусов, в пресс-службе Министерства иностранных дел ответили коротко:

— Вопрос о непризнании небиометрических паспортов граждан Беларуси в настоящее время не рассматривается.

Напомним, о том, что Литва перестанет признавать российские удостоверения личности без биометрических данных, стало известно 23 мая. Это совместный приказ министров иностранных дел и внутренних дел страны. Теперь на территорию Литвы пустят с таким документом, только если его владелец едет транзитом из Калининградской области на другую территорию России и наоборот. Также исключение в индивидуальном порядке могут сделать для представителей российской оппозиции, независимых СМИ или активистов.

— Паспорта без биометрических данных не имеют современных функций безопасности и их легче подделать, поэтому они представляют больший риск незаконного использования, — объяснял причины такого нововведения министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.

В МИД отмечают, что российские небиометрические загранпаспорта не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО). В них не интегрированы уникальные достоверные биометрические данные (отпечатки пальцев, изображение лица), обеспечивающие идентификацию личности, поэтому их легче подделать.

До этого подобные российские документы перестали признавать Дания, Чехия, Эстония, Франция и Исландия.

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