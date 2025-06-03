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«Челси» отказался выкупать Санчо и заплатит «Манчестер Юнайтед» £5 млн штрафа

  • 3.06.2025, 17:02
«Челси» отказался выкупать Санчо и заплатит «Манчестер Юнайтед» £5 млн штрафа
Джейдон Санчо
Фото: Getty Images

Клуб нацелился на вратаря сборной Франции Майка Меньяна.

Лондонский Челси принял решение не выкупать у «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо и теперь выплатит манкунианцам £5 млн штрафа за отказ от обязательств, пишет BBC Sport (перевод — сайт Charter97.org).

Санчо перешел в «Челси» летом 2023 года после конфликта с тогдашним наставником «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом. Согласно договоренности между клубами, лондонцы обязаны были выкупить игрока за £25 млн, если финишируют выше 14-го места в Премьер-лиге — чего они добились. Однако стороны не смогли договориться о контракте: Санчо не был готов пойти на понижение зарплаты, которая составляет £300 тысяч в неделю.

В итоге «Челси» предпочел заплатить неустойку и вернуть футболиста, контракт которого с «Юнайтед» действует до лета 2026 года. Напомним, «Манчестер Юнайтед» приобрел его у дортмундской Боруссии за £73 млн и все еще должен немецкому клубу £17 млн.

Санчо провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач. Его гол в финале Лиги конференций против «Бетиса» (4:1) помог клубу завоевать первый трофей с февраля 2022 года. Однако выступить за команду на чемпионате мира в США он, скорее всего, уже не сможет.

Тем временем «Челси» ищет усиление на позицию вратаря и заинтересовался голкипером сборной Франции Майком Меньяном. 29-летний футболист готов рассмотреть это предложение.

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