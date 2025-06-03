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Белорусам стоит запастись наличными деньгами

  • 3.06.2025, 17:07
  • 1,036
Белорусам стоит запастись наличными деньгами

Могут быть проблемы с банковскими карточками.

«Беларусбанк» предупредил о проведении технологических работ 7 июня с 6.00 до 23.00. В это время возможны временные перебои в обслуживании клиентов.

Сбой может затронуть операции по регистрации и учету валютно-обменных, кассовых операций, а также с ценностями, оформлением платежных карточек, работу с текущими и вкладными счетами, переводы в рамках Системы мгновенных платежей (СМП) и оплату через ЕРИП.

Также возможны перебои в отделениях, обменных пунктах и других каналах дистанционного банковского обслуживания.

Банк рекомендует клиентам заранее спланировать важные финансовые операции и при необходимости подготовиться к возможной недоступности отдельных сервисов.

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