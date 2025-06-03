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National Review: Дешевые дроны против стратегических объектов

  • 3.06.2025, 17:20
National Review: Дешевые дроны против стратегических объектов
Фото: Reuters

Будущее войны уже наступило.

Украина поразила мир дерзкой атакой на аэродромы в России с помощью дешевых дронов, схожих с моделями с Amazon, пишет издание National Review (перевод — сайт Charter97.org).

Удары нанесли ущерб десяткам стратегических самолетов, включая носители ядерного оружия. По данным Киева, всего пострадал 41 самолет.

Операция «Паутина» стала примером асимметричной войны: часть дронов была тайно размещена внутри России и запускалась из контейнеров, прикрепленных к фурам. Атака прошла в нескольких часовых поясах, продемонстрировав, как инновации побеждают численное превосходство.

Дроны теперь ответственны за 70% потерь на фронте. Россия использовала 4 млн дронов за год, Украина — 1,5 млн. Новая реальность требует срочной адаптации не только на поле боя, но и в оборонных системах.

США, несмотря на опыт применения дронов в прошлых конфликтах, отстают: закупки бюрократизированы, а инновации тормозятся. При этом защита от дронов стоит намного дороже самих атакующих устройств.

Компании вроде Epirus разрабатывают микроволновое оружие против дронов, способное сбивать рои. Но общий урок ясен: кто не адаптируется — проигрывает. Современная война теперь — это война технологий и скорости реакции.

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