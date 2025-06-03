«Такое здание в аренду сдаваться не может»1
- 3.06.2025, 17:25
Белоруска показала, какое арендное жилье ей выделили.
В TikTok набирает популярность видео, в котором жительница Бобруйска поделилась своей новой проблемой. Женщине выделили арендное жилье – вы только посмотрите, какие там условия, пишет «Точка».
Сначала в кадре появляется не самый благоустроенный подъезд. Затем автор ролика приводит нас на второй этаж, где и находится ее временное жилье. Уже по внешнему виду двери стало понятно, что квартира будет не в самом лучшем виде.
Так и оказалось. Деревянные полы местами уже провалились, ободранные стены, оборванная проводка, повсюду грязь и строительный мусор, посреди одной из комнат горы кирпичной крошки.
@useruiscn5p0cu #Бобруйск ♬ На стройке - Государственный Симфонический Оркестр Кинематографии СССР & Александр Зацепин