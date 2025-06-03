От создателей Tesla: представлен самый дешевый в мире электробайк 3 3.06.2025, 17:41

Мотоцикл можно купить по цене нового iPhone.

Индийский стартап Zeno выводит на рынок свою дебютную модель Enara. Это самый дешевый в мире электромотоцикл.

О бюджетном электробайке рассказали на сайте индийского производителя.

Компания Zeno основана бывшим инженером Tesla Майклом Спенсером. Он отвечал за запуск в массовое производство Tesla Model 3 и Model Y, а также зарядных станций Tesla Supercharger.

Производство в Индии позволило снизить себестоимость Zeno Enara. Купить электрический мотоцикл можно по цене нового iPhone. Он стоит 119 000 рупий ($1425), а если взять батарею в аренду по подписке, то цена электробайка снижается до 79 000 рупий ($945). Позже начнется экспорт модели.

Новый Zeno Enara оснащен мотором на 10,7 л. с. (8 кВт) и способен развить 100 км/ч. Батареи на 4 кВт∙ч хватает, чтобы проехать 95 км, а зарядить ее в домашних условиях можно за 6 часов. При необходимости можно доставить еще одну батарею и увеличить запас хода до 200 км.

Электрический мотоцикл Zeno Enara имеет довольно простой дизайн, но прочную конструкцию. Он получил металлические дуги и защиту фары.

К тому же, электробайк Zeno Enara имеет усиленную подвеску для плохих дорог и высокий (190 мм) клиренс. Он способен преодолевать 30-градусные подъемы и имеет грузоподъемность 250 кг. Комплектация включает диодные фары, цифровой щиток приборов и USB-порты.

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