Reuters: Трамп попросил Японию помочь с проектом «Золотого купола» 3.06.2025, 17:47

Это может стать для Токио «разменной монетой» в переговорах о тарифах.

Президент США Дональд Трамп обсудил сотрудничество с Токио в разработке технологий для запланированного проекта щита противоракетной обороны «Золотой купол» во время телефонного разговора с премьер-министром Японии Шигеру Ишибой в этом месяце, сообщает Reuters.

Ожидается, что обе страны будут совместно работать над «системами перехвата входящих угроз» — участие Японии может стать для страны «разменной монетой» в получении уступок в переговорах с Вашингтоном по тарифам, написало издание Nikkei. У двух стран уже есть опыт сотрудничества в сфере противоракетной обороны.

В этом месяце Трамп объявил о планах создания оборонного щита и назначил генерала Космических сил США Майкла Гетлейна возглавить проект, стоимостью в $175 миллиардов. Трамп хочет завершить проект до конца своего президентского срока в 2029 году. По оценкам Бюджетного управления Конгресса США, «Золотой купол» может стоить $831 миллиард долларов в течение двух десятилетий.

В Китае уже выражали «серьезную обеспокоенность» американским проектом и призвали Штаты отказаться от его разработки.

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