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Соболенко и Свентек сразятся в громком полуфинале Ролан Гаррос

  • 3.06.2025, 17:55
Соболенко и Свентек сразятся в громком полуфинале Ролан Гаррос

Открытый чемпионат Франции обещает быть напряженным.

Первая ракетка мира Арина Соболенко встретится с трехкратной чемпионкой Игой Свентек в захватывающем полуфинале Открытого чемпионата Франции — поединке двух главных претенденток на титул, пишет BBC Sport (перевод — сайт Charter97.org).

Во вторник белоруска Соболенко в напряженном четвертьфинале обыграла олимпийскую чемпионку из Китая Чжэн Циньвэнь — 7:6 (7:3), 6:3.

Польская теннисистка Свентек уверенно прошла Элину Свитолину — 6:1, 7:5 — и обеспечила себе место в полуфинале, обещающем стать настоящим украшением турнира.

Соболенко сместила Свентек с вершины рейтинга WTA в октябре прошлого года. В очных встречах Ига ведет со счетом 8:4, однако на турнирах Большого шлема они не встречались с 2022 года — тогда их пути пересеклись в полуфинале US Open.

Свентек четырежды побеждала в Париже за последние пять лет, в то время как Соболенко мечтает завоевать свой первый титул на Ролан Гаррос.

«Арина может играть на любом покрытии, — отметила Свентек. — Мне нужно сосредоточиться на себе, быть смелой, атаковать и не бояться рисковать. Это будет сложный матч, но я рада этому вызову».

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