В Лиде мотоциклист рискнул своей жизнью, чтобы спасти мальчика 4 3.06.2025, 18:07

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Мальчик переходил дорогу на красный.

Пешеход пытался перейти дорогу на красный свет светофора, пишет портал autogrodno.by.

30 мая водитель мотоцикла Kawasaki двигался по улице Ленинской в Лиде. Ему пришлось резко затормозить и упасть, чтобы не сбить мальчика, переходившего дорогу на красный. Видео происшествия опубликовало ТРК «Гродно».

Мотоциклист получил тяжелые травмы, в том числе переломы ребер.

Что с мальчиком сейчас, неизвестно.

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