В Лиде мотоциклист рискнул своей жизнью, чтобы спасти мальчика

В Лиде мотоциклист рискнул своей жизнью, чтобы спасти мальчика4
- 3.06.2025, 18:07
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Мальчик переходил дорогу на красный.
Пешеход пытался перейти дорогу на красный свет светофора, пишет портал autogrodno.by.
30 мая водитель мотоцикла Kawasaki двигался по улице Ленинской в Лиде. Ему пришлось резко затормозить и упасть, чтобы не сбить мальчика, переходившего дорогу на красный. Видео происшествия опубликовало ТРК «Гродно».
Мотоциклист получил тяжелые травмы, в том числе переломы ребер.
Что с мальчиком сейчас, неизвестно.