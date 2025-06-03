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В Лиде мотоциклист рискнул своей жизнью, чтобы спасти мальчика

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  • 3.06.2025, 18:07
  • 4,296
В Лиде мотоциклист рискнул своей жизнью, чтобы спасти мальчика

Мальчик переходил дорогу на красный.

Пешеход пытался перейти дорогу на красный свет светофора, пишет портал autogrodno.by.

30 мая водитель мотоцикла Kawasaki двигался по улице Ленинской в Лиде. Ему пришлось резко затормозить и упасть, чтобы не сбить мальчика, переходившего дорогу на красный. Видео происшествия опубликовало ТРК «Гродно».

Мотоциклист получил тяжелые травмы, в том числе переломы ребер.

Что с мальчиком сейчас, неизвестно.

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