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Россияне сообщают о повторной за сутки атаке на Крымский мост

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  • 3.06.2025, 18:24
  • 6,396
Россияне сообщают о повторной за сутки атаке на Крымский мост

Он перекрыт.

В сети распространяется информация о повторной атаке пораженный Крымский мост. Российские паблики пишут о пробитии прохода в заборах моста и его закрытии, в частности, такие данные на 15.16 3 июня опубликовал российский пропагандистский Telegram-канал Lpr1.

В сообщениях отмечено, что атака на мост продолжается и что движение автотранспорта по нему временно перекрыто.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – информирует канал.

Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация», освещающий ситуацию на мосту и входящий в перечень «Роскомнадзора», также написал о перекрытии движения на мосту, хотя в сообщении несколькими минутами ранее сообщал лишь о его осложнениях.

«РИА Новости» со ссылкой на дирекцию по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщило, что «рейд в бухте Севастополя временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение».

Паблик «Чп / Севастополь» заявил о повторной атаке на незаконно возведенный оккупантами Крымский мост, подводный взрыв и вероятность новых ударов.

Официальных сообщений о повторной атаке пока не поступало.

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