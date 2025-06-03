Россияне сообщают о повторной за сутки атаке на Крымский мост 8 3.06.2025, 18:24

6,396

Он перекрыт.

В сети распространяется информация о повторной атаке пораженный Крымский мост. Российские паблики пишут о пробитии прохода в заборах моста и его закрытии, в частности, такие данные на 15.16 3 июня опубликовал российский пропагандистский Telegram-канал Lpr1.

В сообщениях отмечено, что атака на мост продолжается и что движение автотранспорта по нему временно перекрыто.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – информирует канал.

Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация», освещающий ситуацию на мосту и входящий в перечень «Роскомнадзора», также написал о перекрытии движения на мосту, хотя в сообщении несколькими минутами ранее сообщал лишь о его осложнениях.

«РИА Новости» со ссылкой на дирекцию по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщило, что «рейд в бухте Севастополя временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение».

Паблик «Чп / Севастополь» заявил о повторной атаке на незаконно возведенный оккупантами Крымский мост, подводный взрыв и вероятность новых ударов.

Официальных сообщений о повторной атаке пока не поступало.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com