В Эгейском море произошло землетрясение 3.06.2025, 18:26

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Десятки людей пострадали.

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в ночь на 3 июня в Эгейском море между греческим островом Родос и турецким Мармарисом. Один человек скончался, 69 пострадали.

Сильное землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в ночь с понедельника на вторник в Эгейском море в 23 км к северу от Родоса и недалеко от турецкого побережья.

По данным Афинской национальной обсерватории, очаг залегал на глубине около 62 километров.

По оценке Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения в районе архипелага Додеканес составила 6,2, а глубина очага - 68 километров.

Министр внутренних дел Турции сообщил, что в результате землетрясения у берегов Мармариса погибла девочка-подросток, 69 человек пострадали.

14-летняя девочка была доставлена в больницу с паническими атаками, где «скончалась, несмотря на все предпринятые меры», - сообщил в Х глава турецкого МИД Али Ерликая.

По его данным, большинство пострадавших выпрыгивали из домов, опасаясь обрушения зданий.

Два года назад в Турции и Сирии произошло сильное землетрясение, ставшее причиной гибели нескольких тысяч человек и разрушившее более пяти с половиной тысяч строений.

Подземные толчки ощущались по всему архипелагу Додеканес и особенно в городе Родос, где жители вышли на улицы. На Родосе пострадавших нет.

Губернатор Южных Эгейских островов Йоргос Хаджимаркос отметил, что многие туристы на Родосе были напуганы и на время покинули отели, сообщают греческие СМИ.

Эксперты утверждают, что очаг землетрясения залегал на большой глубине, поэтому опасности цунами нет, невелика вероятность и повторных толчков.

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