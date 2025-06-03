В Жабинке под крышей дома обнаружилась итальянская «Беретта» времен Второй мировой 3.06.2025, 18:51

Фотофакт.

На крыше частного дома в Жабинке обнаружился итальянский пистолет Beretta модели 1934 года. Он пригоден для стрельбы, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.

Житель Жабинки помогал родственникам в разборке крыши купленного дома. В утеплителе чердака он обнаружил пистолет и сообщил милиции. Оружие отправили на экспертизу.

Она показала, что это итальянский пистолет Beretta модели 1934 года, который пригоден для стрельбы патронами калибра 7,65 мм.

«Со слов заявителя, пистолет мог быть спрятан бывшим хозяином дома, который являлся участником двух мировых войн», — сообщили в ГКСЭ.

Такие пистолеты выпускались с 1934 по 1980 год, использовались итальянскими и другими военными во время Второй мировой войны, были желанными трофеями.

Из пистолета такой модели в 1948 году был убит индийский борец за независимость Махатма Ганди.

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