Кварацхелия вошел в тройку самых дорогих футболистов чемпионата Франции 3.06.2025, 18:59

Трансферная стоимость грузинского форварда ПСЖ теперь оценивается в €90 млн.

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов в чемпионате Франции по итогам сезона.

Топ-10 занимают футболисты «Пари Сен-Жермен», которые стали победителями Лиги чемпионов, обыграв в финале «Интер» (5:0).

Первые три места со стоимостью в €90 млн занимают грузин Хвича Кварацхелия (прибавил €10 млн), а также французы Усман Дембеле (плюс €15 млн) и 20-летний Дезире Дуэ (плюс €30 млн), который был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов.

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