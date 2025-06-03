Ученые нашли натуральное средство против облысения 3.06.2025, 19:19

Прорыв в области трихологии совершили ученые из Японии.

Выпадение волос — проблема, с которой сталкиваются миллионы людей по всему миру. В Великобритании, например, от облысения страдает более 15,4 миллиона человек, пишет Daily Mail . Но теперь у них появился повод для надежды: японские ученые сделали шаг навстречу созданию эффективного и доступного средства для восстановления волос.

Японская компания Rohto Pharmaceutical Co сообщила о прорыве в области трихологии. Учёные обнаружили, что два растительных экстракта — кора дерева филодендрон и кожура мандарина (chinpi), высушенная на солнце, — значительно повышают уровень белка PlGF, который играет ключевую роль в формировании волос в фолликулах.

PlGF, или плацентарный фактор роста, вырабатывается клетками дермальных сосочков и участвует в создании новых волосяных стержней. Хотя ранее этот белок редко связывали с ростом волос, исследователи Rohto быстро заметили его потенциал и начали эксперименты.

Они протестировали несколько растительных компонентов, и именно экстракты филодендрона и мандариновой кожуры показали впечатляющие результаты: клетки, обработанные этими веществами, производили PlGF в 2,1 и 2,2 раза больше, чем контрольные образцы.

Наиболее впечатляет то, что оба растения широко доступны и недороги, а значит, их можно будет использовать в массовом производстве средств для роста волос. Исследователи отмечают, что эти технологии можно применять не только для волос на голове, но и, например, для стимуляции роста ресниц.

Следующий шаг — разработка новых средств на основе этих экстрактов, которые смогут помочь как мужчинам, так и женщинам с проблемами выпадения волос. И хотя путь к коммерческому продукту ещё предстоит пройти, открытие уже вызывает интерес у дерматологов и фармацевтов.

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