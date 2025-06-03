В Минске продается квартира за $20 тысяч

В Минске продается квартира за $20 тысяч2
- 3.06.2025, 19:33
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Правда, есть нюанс.
На аукцион Госкомимущества попала дешевая однокомнатная квартира в Минске. Начальная цена «однушки» в Степянке всего $19,4 тыс. Realt изучил, где находится это жилье и почему оно такое недорогое.
Однокомнатная квартира расположена по адресу Геологическая, 119. Рядом лесопарковая зона и озеро Лесное, неподалеку есть стадион.
Остановка общественного транспорта находится в 100 метрах, до станций метро «Тракторный Завод» или «Восток» около 25 минут езды на общественном транспорте.
Жилье располагается на втором этаже двухэтажного кирпичного дома 50-х годов постройки. Там всего 16 квартир.
Общая площадь выставленного на торги помещения составляет всего 18,7 м2. Судя по опубликованной планировке, квартира состоит из небольшой 6-метровой кухни, которая находится сразу у входа, и 12-метровой жилой комнаты. В «однушке» – одно окно с деревянной рамой.
Сейчас жилье находится на балансе «Минских городских общежитий». Там пояснили, что недвижимость предлагается без ремонта: «По сути – это голые стены».
Важный нюанс – своего санузла в квартире нет.
Аукцион назначен на 2 июля. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере Br5820.