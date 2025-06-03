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В Минске продается квартира за $20 тысяч

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  • 3.06.2025, 19:33
  • 2,362
В Минске продается квартира за $20 тысяч
иллюстративное фото

Правда, есть нюанс.

На аукцион Госкомимущества попала дешевая однокомнатная квартира в Минске. Начальная цена «однушки» в Степянке всего $19,4 тыс. Realt изучил, где находится это жилье и почему оно такое недорогое.

Однокомнатная квартира расположена по адресу Геологическая, 119. Рядом лесопарковая зона и озеро Лесное, неподалеку есть стадион.

Остановка общественного транспорта находится в 100 метрах, до станций метро «Тракторный Завод» или «Восток» около 25 минут езды на общественном транспорте.

Жилье располагается на втором этаже двухэтажного кирпичного дома 50-х годов постройки. Там всего 16 квартир.

Общая площадь выставленного на торги помещения составляет всего 18,7 м2. Судя по опубликованной планировке, квартира состоит из небольшой 6-метровой кухни, которая находится сразу у входа, и 12-метровой жилой комнаты. В «однушке» – одно окно с деревянной рамой.

Сейчас жилье находится на балансе «Минских городских общежитий». Там пояснили, что недвижимость предлагается без ремонта: «По сути – это голые стены».

Важный нюанс – своего санузла в квартире нет.

Аукцион назначен на 2 июля. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере Br5820.

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