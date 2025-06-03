Трамп отозвал кандидатуру союзника Маска с поста главы NASA 5 3.06.2025, 19:43

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За поддержку демократов.

Президент США Дональд Трамп объявил об отзыве кандидатуры предпринимателя Джареда Айзекмана на пост главы NASA.

Об этом он сообщил в субботу на своей платформе Truth Social, подчеркнув, что решение принято после анализа «предыдущих связей» кандидата.

Айзекман, миллиардер и основатель Shift4 Payments, считался близким союзником Илона Маска и одним из главных претендентов на руководство космическим агентством. В декабре прошлого года Трамп называл его своим фаворитом, отмечая достижения Айзекмана в области коммерческих космических полетов и участие в миссиях SpaceX.

Однако по данным New York Times, отставка связана с информацией о финансовых пожертвованиях предпринимателя ряду видных демократов, что вызвало недовольство в окружении Трампа. Белый дом в комментарии AFP заявил, что «следующий глава NASA должен полностью разделять программу президента Трампа «Америка прежде всего в космосе».

В том же сообщении подчеркивается, что будущий руководитель агентства будет отвечать за реализацию амбициозной программы по возвращению американцев на Луну и установке флага США на Марсе.

Уход Айзекмана из списка кандидатов стал ощутимым ударом для Илона Маска, который, по сообщениям СМИ, лично продвигал кандидатуру предпринимателя. На следующий день после этого решения Маск покинул пост главы Совета по эффективности государственного управления при администрации Трампа.

Сам Айзекман — один из немногих непрофессиональных астронавтов, вышедших в открытый космос. В сентябре прошлого года он совершил исторический выход из капсулы Crew Dragon от SpaceX, став первой частной фигурой в подобной миссии.

Теперь Трамп пообещал вскоре объявить нового кандидата на пост руководителя NASA.

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