Соболенко: Многие из тренеров говорили, что я слишком глупа 5 3.06.2025, 19:53

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Первая ракетка мира жестко оценила работу белорусских тренеров.

Первая ракетка мира Арина Соболенко жестко оценила работу белорусских тренеров.

— На своей пресс-конференции вы упомянули, что тренеры из тех мест, откуда вы родом, иногда могут быть довольно суровыми. Мне интересно, у вас был такой опыт? С жесткими тренерами, которые, возможно, слишком сильно на вас давили? Или вы этого избежали?

— Дело не в том, чтобы слишком сильно на меня давить. Я всегда была достаточно мотивирована. Им не нужно было давить на меня. Но я слышала, как многие из них говорили, что я недостаточно умна, что я глупа и что я никогда не добьюсь успеха.

И что у меня нет ничего, чтобы пробиться наверх. Думаю, я хочу послать им короткое сообщение, чтобы они уволились.

Честно говоря, я думаю, что они ничего не знают и им лучше уйти, чтобы спасти других игроков.

— Как вы на них реагировали?

— Я просто смеялась и говорила: «Посмотрим».

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