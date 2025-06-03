Украинская делегация в США встретилась с Келлогом
- 3.06.2025, 20:22
Что обсуждали.
Украинская делегация в Вашингтоне встретилась со специальным представителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом и обсудила в частности результаты переговоров в Стамбуле.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во вторник, 3 июня.
По словам Ермака, украинская команда также обсудила с Келлогом ситуацию на фронте, усиление санкций против России и оборонную помощь Украине.
Кроме этого, говорили о похищенных Россией украинских детях. Ермак подчеркнул, что Украина передала российской стороне списки депортированных детей и ждет ответа.
«Я сказал, что Россия делает все, чтобы не прекращать огонь. И этому стоит положить конец через силу, потому что Украина сделала все, чтобы война прекратилась. Но если Россия не прекращает огонь добровольно, мы вынуждены проводить операции и уничтожать их военный потенциал», — подчеркнул руководитель ОП.