Каждый четвертый юный белорус имеет проблемы со здоровьем 1 3.06.2025, 20:24

Виновата школа.

У каждого четвертого школьника есть проблемы со здоровьем. О не совсем стандартных причинах проблемы рассказала профессор Белорусского государственного медицинского университета доктор медицинских наук Елена Гузик.

Почти половина первоклассников имеет первую или вторую группы здоровья, но с каждым классом процент неумолимо снижается. Уже в 10-11 классах он опускается до мизерных 10%. По сути, 9 из 10 школьников имеют какие-либо проблемы со здоровьем.

«Чаще всего это нарушения осанки, зрения, сколиоз», – приводят слова профессора «Минск-Новости».

Основной причиной ухудшения здоровья является малоподвижность детей. Так происходит не только из-за «залипания» в Tik-Tok.

Профессор Гузик указала еще и на повышенные учебные нагрузки и большое количество времени, которое школьники тратят на выполнение домашнего задания.

Из-за всех этих факторов дети мало бывают на улице и зарабатывают себе кривую спину и плохое зрение.

В плотном графике школьников, особенно тех, кто в скором времени будет поступать в вузы, достаточно выделить хотя бы час, чтобы поправить здоровье. Не обязательно бегать или тягать железо – достаточно прогулки.

Такое простое действие положительно скажется на состоянии сердечно-сосудистой системы, нормализует артериальное давление, снизит уровень глюкозы в крови и поможет убрать лишний вес.

Кроме того, улучшится состояние костно-мышечной, пищеварительной системы, повысятся когнитивные способности, улучшится настроение.

Профессор Гузик отметила, что даже у грудничков должна быть достаточная двигательная активность и оптимальный режим дня и отдыха. Им нужно хотя бы 30 минут в день лежать на животе.

В возрасте от 1 до 2 лет необходимо 3 часа любой двигательной активности. Детям 3-4 лет будет полезно 1,5 часа в день заниматься физическими нагрузками. А дошкольникам активно двигаться нужно как минимум час в день.

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