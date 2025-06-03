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Видеофакт: в Таиланде слон ограбил продуктовый магазин

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  • 3.06.2025, 20:45
Видеофакт: в Таиланде слон ограбил продуктовый магазин

Гигантский слон съел печеньки и покинул торговый объект.

Это было ограбление среди бела дня в Таиланде: гигантский слон, упираясь головой в потолок магазина, съел печеньки, а затем спокойно покинул торговый объект, написал портал South China Morning Post.

Магазин находится недалеко от национального парка Кхауяй, где часто можно увидеть диких слонов, покидающих охраняемые территории в поисках пищи.

Слон по кличке Плай Бианг Лек – известная фигура в регионе, благодаря своим частым набегам на поселения людей.

Ранее он уже он совершил налет на кухню ресторана в провинции Накхонратчасима, пока хозяева спали.

По оценкам, популяция диких слонов в Таиланде насчитывает от 3700 до 4400 особей, разбросанных по десяткам национальных парков. Однако их среда обитания все больше сжимается из-за развития земледелия.

Слонов иногда отстреливают фермеры, разгневанные стадами, грабящими их урожай, или убивают электрическим током при помощи специальных заборов.

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