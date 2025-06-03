Видеофакт: в Таиланде слон ограбил продуктовый магазин

Видеофакт: в Таиланде слон ограбил продуктовый магазин1
- 3.06.2025, 20:45
Гигантский слон съел печеньки и покинул торговый объект.
Это было ограбление среди бела дня в Таиланде: гигантский слон, упираясь головой в потолок магазина, съел печеньки, а затем спокойно покинул торговый объект, написал портал South China Morning Post.
Магазин находится недалеко от национального парка Кхауяй, где часто можно увидеть диких слонов, покидающих охраняемые территории в поисках пищи.
Слон по кличке Плай Бианг Лек – известная фигура в регионе, благодаря своим частым набегам на поселения людей.
Ранее он уже он совершил налет на кухню ресторана в провинции Накхонратчасима, пока хозяева спали.
По оценкам, популяция диких слонов в Таиланде насчитывает от 3700 до 4400 особей, разбросанных по десяткам национальных парков. Однако их среда обитания все больше сжимается из-за развития земледелия.
Слонов иногда отстреливают фермеры, разгневанные стадами, грабящими их урожай, или убивают электрическим током при помощи специальных заборов.