«Лукашенко послал покаянное письмо Си и умолял о встрече» 7 3.06.2025, 21:00

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Лидер Китая не хотел принимать диктатора из-за ситуации на польской границе.

Источники «Беларускай выедки» сообщили, что МИД РБ на протяжении пяти месяцев буквально клянчил встречу Лукашенко и Си.

– Лукашенко изнемогал от злости, потом прошел все стадии горевания от отрицания до принятия. Ответ китайцев был прост — не запланировано в официальном графике. Последним ударом стал отказ Си в общении в Москве.

По нашим данным причина — польская граница и сдача суверенитета в пользу России. К давлению на польском направлении недавно присоединились и США. По нашим данным Лукашенко послал покаянное письмо Си и умолял о дружеской встрече вне официального формата.

Нам известно, что письмо содержало крик о помощи и полную капитуляцию, а также мольбу защитить от безумной экспансии Кремля. Китайцы ответили согласием. Однако по прибытии белорусскую делегацию буквально поставили на паузу. Император занят и не принимает, пока…

Таким образом восточный брат пытается еще раз попробовать донести до Лукашенко, что «глобус Беларуси» существует только в подсознании самого диктатора и его опричников, - пишет телеграм-канал.

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