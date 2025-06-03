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«Вам плитку с другой планеты везли?»

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  • 3.06.2025, 21:23
  • 1,732
«Вам плитку с другой планеты везли?»

Белорусы потратили на ремонт санузлов почти 9 тысяч рублей — и это еще сэкономили

Житель Минска поделился в TikTok, как обновил ванную и туалет в своей квартире. Затраты, включая материалы, оборудование и услуги мастера, приблизились к 9 тысячам рублей, причем владельцы квартиры старались минимизировать расходы. В комментариях предложили советы, как можно было сэкономить еще больше, пишет «Зеркало».

Обновление раздельного санузла (ванная и туалет — в разных помещениях) обошлось хозяевам в 8839 рублей. В эту сумму вошли:

@foolovskiy_ РЕМОНТ САНУЗЛОВ 🛁 ⠀ Только посчитали и офигели, когда это растягивается на 2 месяца то не так заметно😂 ⠀ За все отдали 8839р и это еще без учета сантехники🥹 ⠀ ❓Как думаете, много это или мало? #ремонт #стройка #минск #minsk #обзор ♬ She Share Story (for Vlog) - 山口夕依

Плитка, ванна и доставка — 1906 рублей;

«Самый обычный» змеевик — 75 рублей;

Отключение воды в подъезде для его установки — 36 рублей;

Тумбочка с раковиной — 712 рублей;

Смеситель — 218 рублей;

Душевая система — 472 рубля;

Услуги сантехника по подключению — 350 рублей.

В туалете установили инсталляцию с унитазом за 2000 рублей, а также заднюю стену из гипсокартона — 20 рублей. Причем, утверждает автор ролика, им «суперповезло» с мастером: за демонтаж ванной и плитки, подготовку стен, установку ванной и кладку плитки он взял «всего лишь 2000 рублей».

Дополнительно 1000 рублей потрачено на материалы: цемент, штукатурку, вывоз мусора и прочее. Отдельно еще потребуются обои, зеркало, потолок, светильник и шкаф для туалета. В общую сумму — 8839 рублей — также не вошла сантехника, которую владельцы закупили ранее.

«Только посчитали и офигели, когда это растягивается на два месяца, то не так заметно», — прокомментировал автор видео.

В комментариях одни согласились, что дороговато, другие просили контакты мастера. Были и те, кто раскритиковал его работу, а некоторые поделились собственным опытом ремонта и рецептами экономии.

«Бюджетненько: замена труб и их разводка, работа — 300 у.е., все остальное под ключ — 1000 у.е. Материалы не считала еще…»

«Плитку положил на все 2000. Швы неровные, плитка неровно, сколы… Ну и плитка крайне неудачная»

«Ванна и унитаз на „Ждановичах“, покупаете комплектом — сделают скидку. Плитку под ванну можно не класть либо посмотреть с дефектом. Насчет тумбочек — заказываешь в Озерце распил и дома собираешь. Выходит копейки».

«Нам нужна была плитка на пол в туалет, в „Керамине“ стоила 4 плитки — 200 рублей, поехали в „Билд“, такая же стоила — 100 рублей, купили в „Билд“».

«Вам плитку с другой планеты везли? Не понимаю, откуда такая цена? Лицо мастера такое счастливое (столько денег заработал)…»

«Как хорошо, что мне бывший (строитель) когда-то плитку в ванной положил».

«Ну что сказать, у мастера это не работа, а хобби, похоже, если так не ценит свой труд».

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