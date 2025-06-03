Зеленский переназначил ушедшего главу Сухопутных сил на новый пост 2 3.06.2025, 21:31

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Президент Украины провел встречу с Михаилом Драпатым.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что остается «в строю, на передовой». Об этом он написал во вторник, 3 июня, в Facebook.

Командующий имел длительный разговор с президентом, во время которого рассказал все, что известно о российском ударе по учебному лагерю Сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области, в результате чего погибли по меньшей мере 12 военных и пострадали — 60.

«Объяснил главе государства причины своего решения [уйти в отставку]. Президент услышал, поддержал и предложил сосредоточиться на главном — войне, фронте, победе. Я благодарен Верховному Главнокомандующему за доверие, за единое понимание ответственности и видение изменений, в которых нуждается наша армия», — написал Драпатый.

Он отметил необходимость изменить культуру внутри войска — в частности отношение командиров к своим бойцам, выполнение обязанностей и ценности каждой жизни украинского воина, который взял оружие, чтобы защитить Украину.

«Получил от президента задание. Я остаюсь в строю. На передовой. Там, где должен быть. Там, где могу больше всего», — написал командующий.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении, что Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенных сил, чтобы «мог заниматься фронтом на 100%».

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