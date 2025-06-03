Белорусы в НХЛ: Шарангович рассказал об отношениях с Протасом
- 3.06.2025, 21:45
Форвард «Калгари» только порадовался за своего соотечественника, побившего его рекорд результативности.
Хоккеист «Калгари Флэймз» Егор Шарангович рассказал о соперничестве с другим белорусом – Алексеем Протасом из «Вашингтона».
Форвард «огоньков» отметил, что они находятся в хороших отношениях.
Об этом спортсмен рассказал в интервью Bet News.
По словам Шаранговича, он даже поздравил Протаса с побитием рекорда результативности среди белорусов в НХЛ.
«У нас нормальные отношения и нет как такового соперничества. Когда он побил рекорд, я его поздравил и пожелал забросить еще пару шайб, чтобы превзойти меня и по голам тоже», – рассказал нападающий «Калгари».
Кроме того, Егор отметил, что главное для Алексея теперь: стабильно держать свой уровень игры.
Именно перепады результативности, по мнению нападающего «Флэймз», не позволяют ему полностью раскрыться в НХЛ.