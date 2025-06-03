закрыть
3 июня 2025, вторник, 22:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский сменил командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ

  • 3.06.2025, 21:57
Зеленский сменил командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ
Олег Апостол

Новым командующим ДШВ стал Олег Апостол.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Скибюка с должности командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ. На его место назначил Олега Апостола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы государства.

«Уволить Скибюка Игоря Анатольевича с должности командующего Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины», - говорится в указе №382.

При этом президент назначил Олега Апостола новым командующим ДШВ. До этого он был заместителем главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Назначить Апостола Олега Орестовича командующим Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины», - говорится в указе №385.

Что известно об Олеге Апостоле

В 2008 году Апостол окончил Национальную академию сухопутных войск имени Гетмана Петра Сагайдачного по специальности «боевое применение и управление действиями подразделений аэромобильных войск».

С 2014 года участник боевых действий на востоке Украины. Вместе с бойцами четыре раза заходил в Николаевку в Донецкой области и проводил штурмовые действия укрепрайонов российских оккупантов.

5 июля 2014 года Апостол награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за освобождение Славянска и других населенных пунктов.

В 2018 году был командиром Десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

После начала полномасштабного российского вторжения является участником обороны и освобождения населенных пунктов в Николаевской области, во время чего было уничтожено и захвачено много вражеской техники. С конца 2022 года подразделения под руководством Апостола выполняют успешные оборонительные и штурмовые действия в Донецкой, Харьковской и Луганской областях.

В феврале 2024 года был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

С августа 2024 участвует в операции Сил обороны Украины на территории Курской области.

29 ноября 2024 года Апостола назначили заместителем Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

В феврале 2025 года ему присвоили звание бригадный генерал.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории Юрий Бутусов
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров