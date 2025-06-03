Белорусские банки повышают процентные ставки по кредитам на автомобили 3.06.2025, 22:11

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Белорусские банки вновь начали поднимать процентные ставки по кредитным продуктам для физлиц, хоть и не без исключений. Новшества касаются в том числе займов на автомобили, пишет Myfin.by.

У «Белагропромбанка» ставка грейс-периода по кредиту «На приобретение автомобилей Belgee s50» увеличилась на 4,75 процентного пункта — до 10% годовых.

«Беларусбанк» принял аналогичное решение по займы «На приобретение автомобилей Belgee s50».

«Банк ВТБ» сократил максимальный срок кредитования по займу «Автомобиль без залога» — с 7 до 5 лет.

«Банк БелВЭБ» снизил ставки по кредиту «На белорусские товары». К примеру, такой займ на 2−6 месяцев можно получить под 14,9% годовых (минус 1 процентный пункт).

По кредиту «На потребительские нужды» у «Банк БелВЭБ» ставка уменьшилась на 1,81 процентного пункта — до 18,18% годовых (вариант займа на 37−60 месяцев).

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