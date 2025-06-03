Зеленский похвалил СБУ за третий подрыв Крымского моста 3.06.2025, 22:37

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СБУ готовила операцию несколько месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на спецоперацию Службы безопасности по подрыву Крымского моста и поблагодарил бойцов.

«Всегда приятно отдельно поблагодарить Службу безопасности Украины, молодцы!» — заявил Зеленский во вторник, 3 июня, в вечернем обращении.

3 июня представители Службы безопасности Украины заявили, что провели новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразили Крымский мост.

По данным СБУ, подготовка операции длилась несколько месяцев. Сначала агенты заминировали опоры Крымского моста, а во вторник, 3 июня, первое взрывное устройство было активировано.

В спецслужбе уточнили, что взрыв произошел в 04:44, обошлось без жертв среди гражданского населения.

В СБУ отметили, что для поражения было использовано 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна. Фактически мост находится в аварийном состоянии, добавили в Службе безопасности.

Позже власти РФ заявили, что движение транспорта на Крымском мосту было восстановлено — его закрывали почти на два с половиной часа после атаки СБУ.

Как сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, в рамках спецоперации СБУ была атакована конструктивно сложная часть Крымского моста.

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