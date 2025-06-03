Блогер-изобретатель собрал самый мощный в мире ручной лазер
- 3.06.2025, 22:42
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Видео.
Ютубер и энтузиаст высоких технологий Styropyro представил самый мощный в мире ручной лазер мощностью 250 ватт, передает New Voice.
Это устройство примерно в 50 000 раз мощнее стандартной лазерной указки, чья мощность обычно не превышает 0,005 ватта.
В своем видео изобретатель, настоящее имя которого Дрейк Энтони, продемонстрировал работу системы, прожигая разнообразные предметы, включая металл, пластик и даже оставляя ожоги на алмазах. По словам Styropyro, уровень опасности этого устройства для глаз настолько высок, что выходит за все официальные шкалы оценки лазерной безопасности.
Официально в США разрешено использование лазеров мощностью до 5 милливатт. 250-ваттное устройство значительно превышает этот порог и приближается по характеристикам к промышленным лазерным резакам. Несмотря на это, Styropyro собрал лазер ради науки и эксперимента, приняв меры предосторожности: во время испытаний он использовал специальные защитные очки и работал в контролируемой среде.
Конструкция лазера включает несколько мощных синих лазерных диодов, соединённых в один луч с помощью оптических комбинаторов. Компоненты для устройства были собраны из подержанных промышленных деталей, приобретённых через онлайн-аукционы и электронные перекупщики.
Изобретатель не ограничился традиционными испытаниями: в одном из экспериментов он направил мощный луч на минералы, добиваясь их кристаллизации. Так Styropyro сумел создать структуры, напоминающие синтетические рубины, что обычно возможно только в лабораторных условиях с помощью специализированного оборудования.
Хотя его деятельность находится в правовой «серой зоне», благодаря соблюдению мер безопасности YouTuber пока избегает проблем с законом. Однако, как признаётся сам Энтони, он не собирается останавливаться на достигнутом — и его следующий проект, вероятно, будет ещё более экстремальным.