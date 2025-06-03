закрыть
3 июня 2025, вторник, 23:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Блогер-изобретатель собрал самый мощный в мире ручной лазер

  • 3.06.2025, 22:42
  • 1,690
Блогер-изобретатель собрал самый мощный в мире ручной лазер

Видео.

Ютубер и энтузиаст высоких технологий Styropyro представил самый мощный в мире ручной лазер мощностью 250 ватт, передает New Voice.

Это устройство примерно в 50 000 раз мощнее стандартной лазерной указки, чья мощность обычно не превышает 0,005 ватта.

В своем видео изобретатель, настоящее имя которого Дрейк Энтони, продемонстрировал работу системы, прожигая разнообразные предметы, включая металл, пластик и даже оставляя ожоги на алмазах. По словам Styropyro, уровень опасности этого устройства для глаз настолько высок, что выходит за все официальные шкалы оценки лазерной безопасности.

Официально в США разрешено использование лазеров мощностью до 5 милливатт. 250-ваттное устройство значительно превышает этот порог и приближается по характеристикам к промышленным лазерным резакам. Несмотря на это, Styropyro собрал лазер ради науки и эксперимента, приняв меры предосторожности: во время испытаний он использовал специальные защитные очки и работал в контролируемой среде.

Конструкция лазера включает несколько мощных синих лазерных диодов, соединённых в один луч с помощью оптических комбинаторов. Компоненты для устройства были собраны из подержанных промышленных деталей, приобретённых через онлайн-аукционы и электронные перекупщики.

Изобретатель не ограничился традиционными испытаниями: в одном из экспериментов он направил мощный луч на минералы, добиваясь их кристаллизации. Так Styropyro сумел создать структуры, напоминающие синтетические рубины, что обычно возможно только в лабораторных условиях с помощью специализированного оборудования.

Хотя его деятельность находится в правовой «серой зоне», благодаря соблюдению мер безопасности YouTuber пока избегает проблем с законом. Однако, как признаётся сам Энтони, он не собирается останавливаться на достигнутом — и его следующий проект, вероятно, будет ещё более экстремальным.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории Юрий Бутусов
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров