Белый дом: Трамп готов использовать санкции против России

Белый дом: Трамп готов использовать санкции против России5
- 3.06.2025, 22:54
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Но есть нюанс.
Президент США Дональд Трамп в целом «настроен позитивно относительно прогресса в урегулировании войны в Украине», но готов при необходимости ввести санкции против РФ.
Об этом 3 июня заявила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт во время брифинга в Белом доме.
«Президент Трамп оставляет за собой возможность применения санкций против России и готов использовать их при необходимости», — сказала она.
Кроме того, в своей речи Левитт отметила «прогресс» в переговорах между РФ и Украиной «всего за четыре месяца».
«Вчера Россия и Украина провели прямые переговоры. Это произошло по инициативе президента, который всего несколько недель назад разговаривал по телефону с лидерами обеих стран. И я хотела бы напомнить всем, как далеко мы продвинулись всего за четыре месяца. Год назад представить прямые переговоры между Россией и Украиной было невозможно. И именно благодаря настойчивости и решимости президента положить конец этой войне эти страны сели за стол переговоров», — подытожила она.