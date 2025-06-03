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Сербский генерал Ратко Младич хочет выйти на свободу

  • 3.06.2025, 23:32
Сербский генерал Ратко Младич хочет выйти на свободу
Ратко Младич

Адвокаты осужденного за геноцид в Сребренице генерала просят освободить его по гуманитарным соображениям.

Адвокаты бывшего сербского генерала Ратко Младича, осужденного за геноцид в Сребренице в 1995 году и преступления против человечности, просят освободить его из тюрьмы по гуманитарным соображениям.

Об этом сообщает BIRN.

Защита 83-летнего в Младича в обращении к Международному остаточному механизму для уголовных трибуналов ООН отмечает, что его состояние здоровья существенно ухудшилось.

«Его состояние здоровья не поддается лечению, его переводят на паллиативную помощь и готовят к концу жизни, а его ожидаемая продолжительность жизни измеряется месяцами», – перечисляется в ходатайстве.

Как отмечают адвокаты Младича, тот факт, что он прикован к постели и нуждался в трех медицинских вмешательствах за последний год, исключает возможность того, что мужчина сбежит от правосудия.

Ратко Младич отбывает пожизненное заключение после того, как в ноябре 2017 года трибунал ООН по военным преступлениям в бывшей Югославии признал его виновным по 10 обвинениям, среди которых – геноцид, убийство, судебное преследование, принудительная депортация.

Младич был командиром сербской армии в войне в Боснии в 1992-1995 годах. Его арестовали в 2011 году в Сербии, а затем экстрадировали в Гаагу.

Он был генералом в армии бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, также приговоренного к пожизненному заключению за геноцид в Сребренице.

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