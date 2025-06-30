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Украинские десантники взяли в плен россиянина, который пошел воевать из СИЗО

  • 30.06.2025, 1:07
Украинские десантники взяли в плен россиянина, который пошел воевать из СИЗО

Видео.

Российское командование бросает на войну даже тех, кто еще не дождался приговора. Один из таких «новобранцев» попал в плен к украинским десантникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отделение коммуникаций 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ 29 июня.

Сейчас уже было немало подтверждений, что россияне берут мобилизационный ресурс среди заключенных. Одним из таких подтверждений стал и военнопленный Алексей Швартцман.

«Теперь стало известно, что они не гнушаются набирать «новобранцев» среди тех, которые только попали за стены СИЗО, не дожидаясь конца следственных действий и приговора суда. Именно такая «жертва» чекистской власти РФ попала в плен воинам 95 бригады ДШВ», - рассказали десантники.

Как стало известно сотрудникам военной контрразведки СБУ, пленный должен был отвечать перед законом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, но его заставили подписать контракт со 104 гвардейским десантно-штурмовым полком, откуда он уже попал в плен.

«Командиры говорили, что все будет хорошо. Обманули нас. Сказали, что войны, как таковой, нет. «Птички», только «птички», только окопаться и сидеть. Постоянно угрожали «обнулить» нас, то есть убить», - жалуется российский военнопленный.

Также, как стало известно, в российской армии есть роты Z, куда раненых вместо госпитализации отправляли воевать дальше.

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