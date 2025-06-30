В Ботаническом саду сильный ветер поломал ветви деревьев 30.06.2025, 4:00

Пострадали два человека.

В Ботаническом саду Минска два человека в воскресенье получили травмы в результате падения ветки, сообщили в МЧС.

Инцидент произошел на фоне сильного ветра. Он валит деревья по всей стране, спасатели устраняют последствия.

В Молодечненском районе также есть один пострадавший.

Всего, как уточнили в МЧС, в Минске спасатели выезжали на пять вызовов, связанных с падением деревьев в разных частях города.

В Минской области зафиксировано 11 случаев падения деревьев. В Дзержинском, Минском и Солигорском районах — пять. В агрогородке Ждановичи дерево повредило легковой автомобиль. Еще шесть случаев произошли в Молодечненском, Копыльском, Минском и Пуховичском районах.

На Витебщине спасатели 16 раз выезжали на уборку поваленных деревьев. Вызовы поступали из Бешенковичского (4), Витебского (2), Полоцкого (1), Городокского (2), Докшицкого (1), Лиозненского (1), Глубокского (1), Россонского (1), Шумилинского (2) районов, а также из Витебска. Там никто не пострадал.

В Гродненской области зарегистрированы четыре случая падения деревьев — три в Гродно и один в Гродненском районе. Пострадавших тоже нет.

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