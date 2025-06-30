«Лукашенко в тяжелом положении» 2 30.06.2025, 7:41

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Заниматься эквилибристикой стало практически невозможно.

Профессор Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов на канале Ходорковский Live анализирует последние события в Беларуси:

— Лукашенко в тяжелом положении. И это положение не разрешится до его смерти. Потому что, с одной стороны, Лукашенко выживает, только если у него хорошие отношения с Путиным, и с другой стороны, он выживает только в той степени, в которой не дает Путину себя съесть целиком. Вот как только он дает Путину себя съесть, его жизнь заканчивается. Однако, как считает политолог, заниматься эквилибристикой после 2020 года белорусскому правителю практически невозможно.

— Вот действительно все надо делать вовремя, — отмечает Владимир Пастухов, имея в виду своевременный уход с поста. — А были же другие времена. 20-25 лет назад Лукашенко вовсе не был посмешищем. Для очень многих леваков в России он даже выглядел хорошей альтернативой Ельцину.

Да, сегодня это кажется смешным. И говорил он тогда иначе, и таких возрастных отклонений не было, которые сейчас наблюдаются. Поэтому просто нельзя до этого возраста досиживать. В этом проблема.

Лукашенко хорошо понимает сложность своего положения. Он все время подсознательно стремится вернуться на позицию, где у него одни отношения с Москвой и при этом есть свои отношения с Европой.

И он так всю жизнь и выживал. Но тот способ, которым он удержался у власти — вот эта необходимость опереться на русский штык, — закрыла такую возможность.

Лукашенко с помощью русского штыка подавил революцию очень жестоко, фактически вышел за все мыслимые рамки. Это подрубило его способность маневрировать, и он все время пытается ее восстановить.

По мнению политолога Лукашенко, как и Путин, ухватился за Трампа как за некий шанс на альтернативную жизнь.

— Лукашенко тоже стремится воспользоваться этой ситуацией. Ему принципиально важна была эта встреча с Келлогом. Он о чем-то там с Келлогом поговорил, что, уверен, потом еще продавал Путину, когда тот приехал. Лукашенко надо было показать, что с ним кто-то разговаривает.

А американцы не дураки, они ставили определенные условия, и у Лукашенко был выбор: а что для него важнее? Лукашенко взвесил и решил, что Келлог того стоит. Знаете, как «Париж стоит мессы», Келлог стоит Тихановского.

Тут понятно, что Лукашенко позарез нужно восстановить хоть как-то связи с Западом. Не потому, что он так любит Запад, потому что ему надо уравновешивать Путина, — заключает Владимир Пастухов.

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