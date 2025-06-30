Чего ждать от доллара в июле? 30.06.2025, 7:43

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Продолжится ли тренд на ослабление.

Как мы и предполагали, прошлая неделя не принесла сюрпризов в виде изменения тренда на укрепление белорусского рубля на национальным валютном рынке. Что будет с курсами в первую неделю июля, рассказывает финансовый аналитик Михаил Грачев в традиционном прогнозе от myfin.by.

По итогам пятничных торгов снижение обменного курса доллара США за неделю составило очередные -0,40%. В четверг, 26 июня, «бакс» снижался на белорусских валютных торгах до USD/BYN 2,9616, по ходу торговой сессии сделки заключались по курсу 2,9600. В целом неделя закрылась на значении USD/BYN 2,9663. Проседание курса к началу года уже (–14,60%). Объем торгов долларом США на белоруской бирже за прошлую неделю стал рекордным за последний год с 115,354 млн долларов. Будет неудивительно, если по итогам июня мы увидим увеличение объема продажи в целом и пополнение ЗВР Нацбанка в части иностранной валюты.

Обменный курс российского рубля на белорусском валютном рынке также минимально снизился за прошлую неделю на -0,03%. Закрытие биржи в пятницу прошло с курсом RUB/BYN 3,7738 за 100 российских рублей. При этом изменение курса рубля проходило в крайне узком коридоре, что свидетельствует о спросе на валютном рынке именно на белорусскую ликвидность. Объем торгов за неделю оставался на уровнях выше среднего и составил 23 269,750 млн рублей.

Почему не нужна валюта?

Причина столь крепкого рубля, как белорусского, так и российского, в отсутствии спроса на иностранную валюту со стороны экономики и физических лиц.

Для банковской системы иностранная валюты в виде долларов США и евро превратилась в токсичный актив, за хранение и переводы которого надо платить, и который фактически не приносит доход. Для реального сектора они также не интересны, поскольку основная масса расчетов с иностранными контрагентами ведется либо в рублях, либо в «дружественных» валютах. Для физических лиц доллар США и евро постепенно выходят из обращения и теряют привлекательность как резервный инструмент.

Еще полгода-год такого низкого курса – и про доллар будем вспоминать с ностальгией: «...а помните сколько можно было на сто баксов купить двадцать лет назад!»

Отсюда вполне логично предположить, что ближайшее время ситуация на белорусском и российском валютном рынках вряд ли изменится кардинально. Безусловно, в силу влияния краткосрочных факторов типа налогового периода, курс рубля может минимально измениться в сторону ослабления, но это будут доли процентов. Основные факторы в виде высоких ставок и низкого спроса со стороны экономики будут оказывать сильнейшую поддержку рублю.

Именно эти обстоятельства стали основной причиной повышения ставки рефинансирования Нацбанком Беларуси в прошлый понедельник 23 июня. С 25 июня Правление Нацбанка повысило ставку рефинансирования на 0,25 п.п. до 9,75%. Это решение вполне укладывается в тренд на укрепление обменного курса национальной валюты.

На мировом финансовом рынке также продолжается тренд на ослабление курса доллара США против основных инструментов. Цена унции золота остается вблизи исторических максимумов, валютная пара EUR/USD продолжает уверенное движение на север. Июнь пара заканчивает на отметке выше 1,172.

Прогноз на неделю

На текущей неделе следует обратить внимание на перенос дня выпуска статистики рынка рабочей силы NFP. В пятницу, 4 июля, США отмечают День независимости, поэтому NFP выходят в четверг накануне. Предварительный прогноз на укрепление данных, поэтому по паре EUR/USD возможна коррекция.

В Беларуси начавшаяся неделя также проходит в сокращенном формате, поэтому на валютном рынке будет только три торговых дня. С началом июля климат на валютном рынке не меняется, поэтому, вероятнее всего, обменный курс доллара останется в текущем диапазоне около USD/BYN 2,970.

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