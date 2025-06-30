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ISW: Планы Кремля сорваны

  • 30.06.2025, 7:46
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ISW: Планы Кремля сорваны

У российского авиапрома проблемы.

Россия пытается увеличить производство боевой авиации в средне- и долгосрочной перспективе, однако этот процесс значительно усложняется из-за влияния международных санкций, недостатка компонентов и дефицита квалифицированных работников.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики из ISW ссылаются на данные финского издания Yle, которое на основе спутниковых снимков зафиксировало, что на Казанском авиационном заводе с середины 2024 года по май 2025 года построили или расширили по меньшей мере пять производственных корпусов общей площадью 19 тысяч квадратных метров.

Предприятие занимается выпуском и модернизацией стратегических бомбардировщиков Ту-160М, Ту-160М2, Ту-22М3, а также некоторых моделей вертолетов. Власти РФ планируют расширить производство до 2026 года, однако уже сейчас наблюдаются значительные трудности.

В январе 2025 года Россия сообщила о запуске нового производственного цеха, модернизации технологий и закупке оборудования. Планировалось, что Казанский завод выпустит 4 самолета Ту-214 в 2025 году, 7 в 2026-м, 17 — в 2027-м и 28 — в 2028 году.

На самом деле по данным ISW, в 2024 году предприятию удалось поставить только два Ту-160М2 и два Ту-160М. Основными причинами задержек называют санкционные ограничения, нехватку импортных компонентов и недостаток рабочей силы.

ISW прогнозирует, что даже в случае физического расширения производства, эти факторы и в дальнейшем будут тормозить военную авиационную программу РФ.

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