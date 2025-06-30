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ВСУ продвинулись на двух направлениях на фронте

  • 30.06.2025, 7:55
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ВСУ продвинулись на двух направлениях на фронте

Украинские силы продвинулись в направлении Часова Яра.

Украинские войска продвинулись на двух направлениях на фронте - на севере Сумской области и в районе Часова Яра. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), анализируя геолокационные данные.

«Геолокационные кадры, опубликованные 28 июня, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись к югу от Алексеевки (к северу от города Сумы)», - указывается в отчете.

Также российские военкоры утверждают, что ВСУ контратаковали к югу от Яблоновки и в районе Андреевки. В то же время россияне пытались продвигаться на нескольких направлениях, однако успехов не достигли, утверждают аналитики ISW.

В Харьковской области российские войска продолжили наступательные операции к северу от Харькова в районе Глубокого и в направлении Липцы и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска, но не имели каких-либо подтвержденных успехов.

В Луганской области россияне продолжили наступление на Купянском и Лиманском направлениях и в районе Боровой, но не продвинулись.

Также в Донецкой области россияне наступали на Северском, а также Торецком и Покровском направлениях, но не добились успехов.

В то же время украинские силы продвинулись в направлении Часова Яра.

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